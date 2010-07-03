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10:24

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признался в получении взяток

суды

10:24

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Экс-глава Интерпола, бывший замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй на суде признал вину в получении взяток, сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховную народную прокуратуру Китая.

Представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение и представил имеющиеся доказательства. Затем слово предоставили ответчику и его защитнику. Также был проведен перекрестный допрос.

Приговор объявят позже, время пока не уточняется. По версии следствия, Мэн Хунвэй многие годы использовал служебное положение, получая дорогие подарки и крупные денежные взятки, общая сумма которых составляет около 2,1 миллиона долларов.

В начале октября 2018 года власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола, отправившегося в Китай в конце сентября. Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь.

Выяснилось, что власти Китая подозревают главу Интерпола в коррупции. Позже Мин Хунвей объявил о сложении своих полномочий. Также его исключили из КПК и сняли со всех государственных постов.

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