Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признался в получении взяток

Экс-глава Интерпола, бывший замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй на суде признал вину в получении взяток, сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховную народную прокуратуру Китая.
Представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение и представил имеющиеся доказательства. Затем слово предоставили ответчику и его защитнику. Также был проведен перекрестный допрос.
Приговор объявят позже, время пока не уточняется. По версии следствия, Мэн Хунвэй многие годы использовал служебное положение, получая дорогие подарки и крупные денежные взятки, общая сумма которых составляет около 2,1 миллиона долларов.
В начале октября 2018 года власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола, отправившегося в Китай в конце сентября. Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь.
Выяснилось, что власти Китая подозревают главу Интерпола в коррупции. Позже Мин Хунвей объявил о сложении своих полномочий. Также его исключили из КПК и сняли со всех государственных постов.
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