Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией в Китае

Благодаря политике реформ и открытости Китай за последние 40 лет добился убедительной победы над коррупцией в рядах компартии и госструктур. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.
"Мы твердо придерживаемся строгого внутрипартийного управления, очистки внутрипартийной политической среды, неуклонного соблюдения дисциплины", – цитирует китайского лидера РИА Новости. По его словам, власти страны стремятся "всеми силами бороться с формализмом, бюрократией, гедонизмом и расточительностью". Председатель КНР также призвал проявлять "нулевую терпимость" и строгость в борьбе с коррупцией.
Выступая с речью по случаю 40-летия политики реформ и открытости в КНР, Си Цзиньпин заверил, что "в борьбе с коррупцией достигнута убедительная победа". По словам политологов, с приходом к власти Си Цзиньпина в стране развернулась масштабная кампания по борьбе с коррупцией. За нарушение партийной дисциплины и коррупцию наказание понесли около 1,5 миллиона китайских чиновников.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.