Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией в Китае

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Благодаря политике реформ и открытости Китай за последние 40 лет добился убедительной победы над коррупцией в рядах компартии и госструктур. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы твердо придерживаемся строгого внутрипартийного управления, очистки внутрипартийной политической среды, неуклонного соблюдения дисциплины", – цитирует китайского лидера РИА Новости. По его словам, власти страны стремятся "всеми силами бороться с формализмом, бюрократией, гедонизмом и расточительностью". Председатель КНР также призвал проявлять "нулевую терпимость" и строгость в борьбе с коррупцией.

Выступая с речью по случаю 40-летия политики реформ и открытости в КНР, Си Цзиньпин заверил, что "в борьбе с коррупцией достигнута убедительная победа". По словам политологов, с приходом к власти Си Цзиньпина в стране развернулась масштабная кампания по борьбе с коррупцией. За нарушение партийной дисциплины и коррупцию наказание понесли около 1,5 миллиона китайских чиновников.