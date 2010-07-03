Посылку с золотом на 1,4 миллиона рублей украли из офиса в Москве

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Посылку с золотым ломом массой около 1 килограмма похитили на северо-востоке столицы, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Касаткина. Посылка хранилась в офисе транспортной компании. Ущерб составил более 1,4 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее на стройке в 1-м Красносгвардейском проезде неизвестный украл несколько компьютеров через дыру в стене.