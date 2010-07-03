Несколько компьютеров украли на столичной стройке через дыру в стене

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре столицы неизвестный украл несколько компьютеров из помещения на подземной парковке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, 11 сентября в полицию обратился мужчина, возглавляющий столичную организацию.

"Предприниматель сообщил, что в 1-м Красносгвардейском проезде, на парковке строящегося здания, кто-то вырезал отверстие в гипсокартонной стене помещения и похитил оттуда четыре ноутбука и системный блок компьютера", – сказал собеседник издания.

Сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчину задержали за проникновение на седьмой этаж офиса с помощью альпинистского снаряжения на Волоколамском шоссе. Охранник одного из офиса обнаружил на территории здания постороннего человека, после чего он незамедлительно связался с сотрудниками Росгвардии. По его словам, неизвестного человека на этаже офиса он заметил с помощью камер виденаблюдения. А при обходе здания он обнаружил следы проникновения.