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18:34

Мужчина проник в офисное здание при помощи альпинистского снаряжения

происшествия

18:34

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мужчину задержали за проникновение на седьмой этаж офиса с помощью альпинистского снаряжения на Волоколамском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Москве.

По данным собеседника агентства, охранник одного из офиса обнаружил на территории здания постороннего человека, после чего он незамедлительно связался с сотрудниками Росгвардии. По его словам, неизвестного человека на этаже офиса он заметил с помощью камер виденаблюдения. А при обходе здания он обнаружил следы проникновения на объект.

Как уточняется, злоумышленник скрывался в подсобном помещении. При нем было альпинистское снаряжение (канат, карабины, перчатки), а также различные инструменты для вскрытия дверного замка.

Сотрудники вневедомственной охраны в ходе осмотра здания обнаружили несколько вскрытых помещений. Общая сумма материального ущерба составляет более 260 тысяч рублей. Задержанный передан сотрудникам полиции.

Ранее в Клину по подозрению в уличных ограблениях пенсионерок задержали 35-летнего жителя Тверской области. Злоумышленник срывал с женщин украшения и убегал. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", максимальное наказание по которой составляет 12 лет.

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происшествия

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