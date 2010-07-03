Мужчина проник в офисное здание при помощи альпинистского снаряжения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мужчину задержали за проникновение на седьмой этаж офиса с помощью альпинистского снаряжения на Волоколамском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Москве.

По данным собеседника агентства, охранник одного из офиса обнаружил на территории здания постороннего человека, после чего он незамедлительно связался с сотрудниками Росгвардии. По его словам, неизвестного человека на этаже офиса он заметил с помощью камер виденаблюдения. А при обходе здания он обнаружил следы проникновения на объект.

Как уточняется, злоумышленник скрывался в подсобном помещении. При нем было альпинистское снаряжение (канат, карабины, перчатки), а также различные инструменты для вскрытия дверного замка.

Сотрудники вневедомственной охраны в ходе осмотра здания обнаружили несколько вскрытых помещений. Общая сумма материального ущерба составляет более 260 тысяч рублей. Задержанный передан сотрудникам полиции.

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