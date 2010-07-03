Сумку с 1,5 млн рублей отобрали у мужчины в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные напали на мужчину в Москве и отобрали у него сумку, в которой находилось 1,5 миллиона рублей.

Инцидент произошел в столичном районе Нагатинский Затон, рассказали Агентству "Москва" в МВД по городу.

Отмечается, что мужчине также нанесли телесные повреждения. Затем нападавшие скрылись на автомобиле марки BMW.

Принятыми мерами машина была остановлена. Находившиеся в ней люди доставлены в отдел полиции, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в одном из кафе в столичном районе Якиманка неизвестный украл у курьера 50 тысяч рублей.