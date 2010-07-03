Неизвестный ограбил курьера на 50 тыс рублей в центре столицы

Фото: depositphotos/thisisarto

В одном из кафе в столичном районе Якиманка неизвестный украл у курьера 50 тысяч рублей, сообщает "Вечерняя Москва".

Молодой человек 1997 года рождения написал заявление в полицию и рассказал, что в кафе на Крымском мосту он положил свой портфель на стул, который стоял напротив. За соседним столом сидели трое неизвестных. По словам потерпевшего, через некоторое время к нему подошел один из них, чтобы спросить, который час.

Когда курьер смотрел на время, он услышал звук открывающейся застежки своего портфеля. После этого он проверил портфель и обнаружил пропажу денег.

На данный момент проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Клину по подозрению в уличных ограблениях пенсионерок задержали 35-летнего жителя Тверской области. Злоумышленник срывал с женщин украшения и убегал. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", максимальное наказание по которой составляет 12 лет.