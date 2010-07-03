Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками

17:11
17:11
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Фото: телеграм-канал 112
Актриса Наталья Бочкарева в разговоре с остановившими ее автомобиль сотрудниками ДПС не сразу признала наличие у нее наркотических веществ. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".
Уточняется, что сотрудники полиции на Стромынке остановили белый автомобиль Cadillac. Их смутило поведения водителя иномарки.
За рулем автомобиля, как сообщают СМИ, была актриса Наталья Бочкарева. Инспекторы поинтересовались у нее, есть ли при ней запрещенные вещества. На что актриса сначала начала отрицать все, а затем достала из заднего кармана брюк пакетик с белым порошком, чтобы спрятать его под нижнее белье. Эти действия зафиксировал видеорегистратор ГИБДД.
После этого полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, а после в присутствии понятых изъяли у артистки вещество. Медицинская экспертиза показала, что у артистки изъяли кокаин массой 0,69 грамма.
Ранее в популярных Telegram-каналах появилось видео с задержанием Бочкаревой. Уточнялось, что в ходе досмотра у нее был обнаружен пакет с порошкообразным веществом.
Нарушительницу отпустили под подписку о невыезде. В пресс-службе МВД журналистам подтвердили факт задержания в центре столицы некой гражданки с наркотиками, однако имени не уточнили.
Сама артистка отрицает свое содержание. Женщина призналась, что сначала новости о "задержании с кокаином в трусах" ее удивили. Однако затем она осознала серьезность ситуации и теперь намерена привлечь к ответственности распространителей информации.
Наталья Бочкарева – российская актриса театра и кино, певица, телеведущая. Известна благодаря ролям в сериалах "Счастливы вместе", "Плата за любовь", "И отцы, и дети". Выступает в Московском художественном театре имени Чехова.
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