Врачи извлекли из пищевода мужчины пакет с наркотиками

Пакет с мефедроном извлекли столичные врачи из пациента с жалобой на проглатывание киндер-сюрприза. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Накануне в столичную больницу поступил 19-летний москвич. При поступлении он рассказал врачам, что проглотил якобы игрушку от киндер-сюрприза. В результате ему была проведена эндоскопическая процедура, во время которой врачи извлекли из организма пациента пакетик с неким веществом.
Как позже стало известно, изъятым веществом оказался мефедрон массой два грамма. Врачи немедленно доложили о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.
Молодого человека задержали в кабинете эндоскопии. Он признал свою вину, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотических средств". Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Ранее почти полкилограмма наркотиков было изъято полицейскими в Щелкове. После проведения химического исследования удалось установить, что содержимое является наркотическим средством – мефедроном.
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