Московские врачи извлекли из бронха мужчины упаковку от таблетки

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Московские врачи спасли жизнь мужчине, который при приеме лекарства случайно проглотил пластиковую упаковку от таблетки.
В городскую клиническую больницу имени Иноземцева поступил 72-летний пациент. У него зафиксировали повышенную температуру, одышку, осиплость голоса. Также мужчина пожаловался на боли в грудной клетке.
"Медики провели санацию трахеи и увидели причину тяжелого состояния пациента – просвет бронха перекрывало инородное тело с острыми краями, которое успело обрасти соединительными тканями и было плотно зафиксировано на своем месте", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы департамента здравоохранения.
Инородное тело удалось удалить специальными щипцами для биопсии и корзинчатого зонда. Оказалось, что мужчина принимал таблетки и не заметил, как вдохнул блистер.
Накануне сообщалось, что московские врачи провели полное удаление гортани, а затем пластику трахеостомы у пациента с донорским сердцем. Сложную операцию проводили специалисты городской клинической онкологической больницы № 1. С помощью голосообразующего аппарата пациент заново научился говорить.
В начале июля столичные хирурги спасли двухгодовалого ребенка, который проглотил две монеты. Операцию провели специалисты из детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского. Монеты номиналом 1 и 5 рублей слиплись между собой в пищеводе. Предметы удалось извлечь специальным инструментом после эзофагоскопии. Медики отмечают, что монеты были извлечены вовремя и никаких осложнений у ребенка нет.
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