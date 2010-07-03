Московские врачи извлекли из бронха мужчины упаковку от таблетки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московские врачи спасли жизнь мужчине, который при приеме лекарства случайно проглотил пластиковую упаковку от таблетки.

В городскую клиническую больницу имени Иноземцева поступил 72-летний пациент. У него зафиксировали повышенную температуру, одышку, осиплость голоса. Также мужчина пожаловался на боли в грудной клетке.

"Медики провели санацию трахеи и увидели причину тяжелого состояния пациента – просвет бронха перекрывало инородное тело с острыми краями, которое успело обрасти соединительными тканями и было плотно зафиксировано на своем месте", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы департамента здравоохранения.

Инородное тело удалось удалить специальными щипцами для биопсии и корзинчатого зонда. Оказалось, что мужчина принимал таблетки и не заметил, как вдохнул блистер.

Накануне сообщалось, что московские врачи провели полное удаление гортани, а затем пластику трахеостомы у пациента с донорским сердцем. Сложную операцию проводили специалисты городской клинической онкологической больницы № 1. С помощью голосообразующего аппарата пациент заново научился говорить.

В начале июля столичные хирурги спасли двухгодовалого ребенка, который проглотил две монеты. Операцию провели специалисты из детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского. Монеты номиналом 1 и 5 рублей слиплись между собой в пищеводе. Предметы удалось извлечь специальным инструментом после эзофагоскопии. Медики отмечают, что монеты были извлечены вовремя и никаких осложнений у ребенка нет.

