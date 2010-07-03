Столичные врачи прооперировали пациента с раком гортани и донорским сердцем

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Московские врачи провели полное удаление гортани, а затем пластику трахеостомы у пациента с донорским сердцем.

Сложную операцию проводили специалисты городской клинической онкологической больницы № 1.

У 67-летнего мужчины диагностировали рак гортани третьей стадии. "Опухоль без отдаленных метастазов поразила правую голосовую складку и распространилась на правую половину гортани, не затронув региональных лимфоузлов. Осложнялось это тем, что ранее мужчина перенес операцию по пересадке сердца", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.

Операция прошла успешно. С помощью голосообразующего аппарата пациент заново научился говорить.

Ранее сообщалось, что врачи Филатовской больницы спасли мальчика с врожденной патологией кишечника. У ребенка не было части органа. Медикам удалось создать его из собственных тканей пациента. Если раньше мальчик мог питаться только через трубку, то теперь он ест сам.

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