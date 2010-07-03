Уникальную операцию на позвоночнике провели в Москве

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Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике.

При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации.

Отмечается, что при удалении грыжи диска удалось снизить повреждение мышечных тканей и корешков спинного мозга, сократив реабилитационно-восстановительный период.

Как сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, пациента выписали из госпталя на третьи сутки.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского ранее успешно провели шунтирование сосудов головного мозга по методике bonnet bypass. Всего в мире было не больше 20 таких операций.