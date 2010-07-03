Появились подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

15:01
Фото: телеграм-канал Life Shot
Рядовой Рамиль Шамсутдинов начал стрелять по сослуживцам в военной части в Забайкальском крае неожиданно, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, Шамсутдинов уже разрядив автомат, вставил новый магазин и снова начал стрелять.
"Два офицера и шесть рядовых погибли на месте. Два рядовых получили ранения – в правую руку и живот, а также по касательной в затылок", – сказал источник.
Собеседник агентства подчеркнул, что среди версий произошедшего рассматриваются и неуставные отношения.
По факту произошедшего военный следственный отдел возбудил уголовное дело.
Кроме того, проверку обстоятельств, которые привели к убийству солдатом восьмерых военнослужащих, начала военная прокуратура.
На место вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с группой наиболее опытных работников аппарата военной прокуратуры РВСН, отметили в ГВП. Будут выясняться причины происшествия. Проверки также коснутся организации несения караульной службы.
В Минобороны заявили, что ЧП могло произойти из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой. Солдата задержали. В Забайкалье отправилась комиссия министерства во главе с замминистра Андреем Картаполовым.
Погибли восемь человек. Среди них есть солдаты-срочники. По некоторым данным, скончались два офицера и шесть срочников и контрактников.
Ранены двое военнослужащих, они находятся в тяжелом состоянии. В Минобороны уточнили, что пострадавшие доставлены в госпиталь, где им оказана необходимая медицинская помощь.
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