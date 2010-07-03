СК назвал имя призывника, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

16:57
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Военный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту убийства солдатом-срочником восьмерых военнослужащих в Забайкальском крае. Об этом говорится на сайте СК РФ.
"Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Дровянинскому гарнизону по факту убийства, совершенного военнослужащим по призыву войсковой части 54160 рядовым Рамилем Шамсутдиновым, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц", – говорится в сообщении.
Кроме того, проверку обстоятельств, которые привели к убийству солдатом восьмерых военнослужащих, начала военная прокуратура.
На место вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с группой наиболее опытных работников аппарата военной прокуратуры РВСН, отметили в ГВП. Будут выясняться причины происшествия. Проверки также коснутся организации несения караульной службы.
В Минобороны заявили, что ЧП могло произойти из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой. Солдата задержали. В Забайкалье отправилась комиссия министерства во главе с замминистра Андреем Картаполовым.
Погибли восемь человек. Среди них есть солдаты-срочники. По некоторым данным, скончались два офицера и шесть срочников и контрактников.
Ранены двое военнослужащих, они находятся в тяжелом состоянии. В Минобороны уточнили, что пострадавшие доставлены в госпиталь, где им оказана необходимая медицинская помощь.
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