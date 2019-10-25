В Минобороны назвали причину стрельбы в воинской части

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Военный мог начать стрельбу по сослуживцам в Забайкалье из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой, рассказали в Минобороны.

Солдата задержали, передает РИА Новости. На место вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра Андреем Картаполовым. Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств инцидента.

В результате происшествия погибли восемь человек. Среди них есть солдаты-срочники. По данным источника агентства, скончались два офицера и шесть срочников и контрактников.

Также ранены двое военнослужащих, их жизни ничего не угрожает. В Минобороны добавили, что пострадавшие доставлены в госпиталь, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.