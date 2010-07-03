Военная прокуратура начала проверку после стрельбы в Забайкальском крае

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Военная прокуратура начала проверку обстоятельств, приведших к убийству солдатом восьмерых военнослужащих в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры (ГВП).

На место вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с группой наиболее опытных работников аппарата военной прокуратуры РВСН, отметили в ГВП. Будут выясняться причины происшествия. Проверки также коснутся организации несения караульной службы.

В Минобороны заявили, что ЧП могло произойти из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой. Солдата задержали. В Забайкалье отправилась комиссия министерства во главе с замминистра Андреем Картаполовым.

Погибли восемь человек. Среди них есть солдаты-срочники. По некоторым данным, скончались два офицера и шесть срочников и контрактников.

Ранены двое военнослужащих, их жизни ничего не угрожает. В Минобороны уточнили, что пострадавшие доставлены в госпиталь, где им оказана необходимая медицинская помощь.