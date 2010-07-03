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Происшествия

10:01

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

происшествия

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Полиция проверит сообщения о том, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После произошедшего пользователь социальной сети, представившаяся сестрой погибшей, заявила, что девушку изнасиловал коллега. По этой причине следователь обращалась к руководству с просьбой перевести ее на службу в другой город.

По факту гибели девушки инициировали проверку в полиции и Следственном комитете РФ.

Как ранее сообщалось в СМИ, 23-летняя Мария Клочкова поступила на службу в полиции после окончания университета МВД. Впоследствии девушка совершила самоубийство.

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