Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20:48

Задержаны устроившие конфликт после игры в футбол дворники

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канал BAZA

Сотрудники полиции в центре Москвы задержали за мелкое хулиганство 17 приезжих. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по городу.

Как отмечается, конфликт произошел на улице Ефремова. По указанному адресу сотрудники полиции приехали после сообщений от граждан. На месте происшествия были задержаны 17 приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 18 до 49 лет.

Инцидент с участием работников коммунального хозяйства попал на видео. На кадрах видно, как рабочие начинают нападать друг на друга, нанося беспорядочные удары.

В отношении рабочих составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". По данным полиции, конфликт произошел между мужчинами после любительской игры в футбол. В результате происшествия никто не пострадал.

Дворники устроили драку из-за футбола

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика