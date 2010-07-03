Задержаны устроившие конфликт после игры в футбол дворники

Фото: скриншот видео телеграм-канал BAZA

Сотрудники полиции в центре Москвы задержали за мелкое хулиганство 17 приезжих. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по городу.

Как отмечается, конфликт произошел на улице Ефремова. По указанному адресу сотрудники полиции приехали после сообщений от граждан. На месте происшествия были задержаны 17 приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 18 до 49 лет.

Инцидент с участием работников коммунального хозяйства попал на видео. На кадрах видно, как рабочие начинают нападать друг на друга, нанося беспорядочные удары.

В отношении рабочих составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". По данным полиции, конфликт произошел между мужчинами после любительской игры в футбол. В результате происшествия никто не пострадал.

