Десятки дворников подрались в центре Москвы

Фото: скриншот с видео телеканала РЕН ТВ

Десятки дворников устроили массовую драку в центре Москвы. Инцидент с участием работников коммунального хозяйства попал на видео.

По данным телеканала РЕН ТВ, масштабная потасовка произошла вечером в воскресенье, 24 ноября на улице Ефремова в районе Хамовники.

На кадрах видно, как рабочие начинают нападать друг на друга, нанося беспорядочные удары. При этом часть дворников была вооружена лопатами и ломами.

Задержаны более десяти человек, сообщили в пресс-службе МВД. Остальные участники конфликта разбежались. Серьезно пострадавших нет. Причины драки устанавливаются.

Ранее стало известно, что в отношении пятерых участников конфликта с охранниками башни "Империя" в "Москва-Сити" составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.