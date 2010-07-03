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Происшествия

18:07

Конфликт со стрельбой произошел в Красногорске из-за очереди в шиномонтаж

происшествия криминал

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конфликт со стрельбой произошел в подмосковном Красногорске, сообщает Агентство "Москва". По данному факту возбуждено уголовное дело.

Установлено, что четверо мужчин подрались на стоянке возле шиномонтажа, расположенной в проезде Островского. Причиной стала очередь.

В результате один из участников конфликта стал наносить удары битой двум местным жителям. Тогда один из них применил имеющийся у него на законных основаниях травматический пистолет. Всех четверых госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбудили в отношении мужчины, который наносил удары битой своим оппонентам. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее план "Перехват" был объявлен в Москве после ограбления со стрельбой. Сообщалось, что шестеро неизвестных совершили разбойное нападение на водителя иномарки на юго-западе столицы. После этого преступники скрылись на трех автомобилях.

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