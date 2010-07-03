Полиция задержала несколько участников драки на Пресненской набережной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали нескольких участников драки, которая произошла на Пресненской набережной, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"В территориальный отдел полиции доставлены несколько граждан. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", – сказал собеседник агентства.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, сотрудники охраны "Москва-Сити" сообщили, что в воскресенье около 20 человек вскрыли дверь на крышу башни "Империя", чтобы сделать фотографии. При попытке задержать нарушителей одному из охранников в лицо распылили газ из баллончика. Пострадавшего отвезли в больницу с ожогом глаз.

Ранее боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в столичном баре. Спортсмены поссорились во время очной ставки, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов. В ходе потасовки Кокляеву рассекли бровь. Это случилось после того, как Емельяненко кинул в оппонента кепку.

