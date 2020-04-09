Макгрегор устроил драку в пабе

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Полиция Ирландии расследует инцидент с участием бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Как пишет портал "Мир 24" со ссылкой на Irish Mirror, 30-летний спортсмен напал на человека в пабе Дублина.

Сообщается, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выступал на сцене с речью, которая не понравилась одному из посетителей.

"Русские избили тебя", – заявил гость, после чего Макгрегор ударил мужчину о барную стойку, спровоцировав потасовку.

11 марта Макгрегор был задержан полицией в Майами-Бич из-за того, что разбил телефон своего фаната, который сфотографировал бойца около отеля.

5 апреля 2018 года в Нью-Йорке Макгрегор бросил в автобус, в котором находилась команда российского бойца Хабиба Нурмагомедова, металлическую тачку и разбил окно.