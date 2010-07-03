Макгрегор назвал жену Нурмагомедова полотенцем

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Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор дважды оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Сначала ирландец назвал своего бывшего соперника крысой, передает "Вечерняя Москва". "Не бойся реванша, маленькая пронырливая крыса. Ты будешь делать то, что тебе скажут, как и обычно", – сказал Макгрегор.

Затем он сравнил жену Нурмагомедова, прикрывающую лицо хиджабом, с полотенцем. "Твоя жена – полотенце, приятель", – написал Макгрегор в Twitter. Позже он удалил твит, но оставил другую подпись: "Сюжетный поворот: под полотенцем козел".

Кроме того, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях поддержал решение о пожизненной дисквалификации российского бойца Руслана Магомедова. "Еще один дагестанец попался на стероидах", – резюмировал 30-летний боец.

Нурмагомедов, в свою очередь, напомнил ирландцу, что тот подозревается в изнасиловании. "Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несет ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Еще увидишь", – написал он в Twitter.

Нурмагомедов ранее, комментируя информацию о завершении карьеры ирландцем, назвал его "ревнивой женой", которая лишь угрожает уходом, однако никогда не выполняет свои обещания.

26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах и "выходе на пенсию. В клетке он провел 25 поединков, 21 из которых выиграл, а в четырех потерпел поражение, в последнем – от Нурмагомедова.