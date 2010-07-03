Макгрегор назвал жену Нурмагомедова полотенцем

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор дважды оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Сначала ирландец назвал своего бывшего соперника крысой, передает "Вечерняя Москва". "Не бойся реванша, маленькая пронырливая крыса. Ты будешь делать то, что тебе скажут, как и обычно", – сказал Макгрегор.
Затем он сравнил жену Нурмагомедова, прикрывающую лицо хиджабом, с полотенцем. "Твоя жена – полотенце, приятель", – написал Макгрегор в Twitter. Позже он удалил твит, но оставил другую подпись: "Сюжетный поворот: под полотенцем козел".
Кроме того, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях поддержал решение о пожизненной дисквалификации российского бойца Руслана Магомедова. "Еще один дагестанец попался на стероидах", – резюмировал 30-летний боец.
Нурмагомедов, в свою очередь, напомнил ирландцу, что тот подозревается в изнасиловании. "Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несет ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Еще увидишь", – написал он в Twitter.
Нурмагомедов ранее, комментируя информацию о завершении карьеры ирландцем, назвал его "ревнивой женой", которая лишь угрожает уходом, однако никогда не выполняет свои обещания.
26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах и "выходе на пенсию. В клетке он провел 25 поединков, 21 из которых выиграл, а в четырех потерпел поражение, в последнем – от Нурмагомедова.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.