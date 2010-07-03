Валуев посоветовал Макгрегору взять пример с Пугачевой

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Бывший боксер-профессионал, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев не исключает, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, объявивший о завершении карьеры, вернется в октагон. Об этом сообщает ИА "НСН".

Он указал, что подобным приемом неоднократно пользовались звезды шоу-бизнеса, например, Алла Пугачева, которая несколько раз уходила со сцены.

"У Макгрегора есть возможность вернуться всегда, пока молодой. Пока возраст ему позволяет, а все остальное на его суд идет", – сказал депутат.

26 марта Конор Макгрегор объявил о решении "выйти на пенсию". По словам спортсмена, он завершает карьеру в спорте, который "формально называется "смешанные единоборства". Заявление ирландца шокировало его фанатов. Запись набрала более 11 тысяч комментариев и более 164 тысяч "лайков".

Макгрегор провел за свою карьеру 25 поединков, одержав 21 победу. Он стал первым спортсменом, одновременно завоевавшим два пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Последний раз ирландец выходил в октагон 6 октября 2018 года. Макгрегор в титульном бою проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.

