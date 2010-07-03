В Екатеринбурге чемпион мира по карате отразил нападение четырех человек

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В Екатеринбурге четверо мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.

Вначале один мужчина начал выталкивать их из дверей вестибюля метро. Спортсмены сделали ему замечание, однако он начал угрожать.

Кухарев и Коковин не отреагировали и пошли дальше. Однако затем им преградили путь еще трое, передает "Комсомольская правда".

По словам спортсменов, нападавшие пытались их зажать и фактически "залезали им в карманы". В итоге каратисты вышли из драки победителями.

Злоумышленников задержала полиция, ими оказались выходцы из Таджикистана. Спортсмены намерены добиться возбуждения уголовного дела.

Ранее боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в столичном баре.