Боксера Ковалева сняли с рейса из-за домогательств к пассажирке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергея Ковалева сняли с рейса Майами – Лос-Анджелес 15 июля.

Как сообщает издание The Athletic, женщина обвинила боксера в том, что он взял ее за руку и начал целовать, а также осыпал деньгами.

Потерпевшая заявила персоналу, что чувствует себя небезопасно, после чего капитан принял решение снять россиянина с самолета, передает "Комсомольская правда".

Менеджер 36-летнего спортсмена Эгис Климас в разговоре с ТАСС назвал ситуацию "непонятной": "Думаю, что если бы что-то было, то там были бы другие санкции".

В июне 2018 года Ковалев был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на модель Джейми Фронтц на вечеринке. На счету боксера 33 победы и три поражения.