Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер, неоднократный обладатель Кубка России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев устроили потасовку в столичном баре. Емельяненко опубликовал в Instagram видеозапись драки.
Спортсмены поссорились во время очной ставки, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов. По информации "Известий", встреча спортсменов была первой после подписания контракта о бое, который должен состояться в Москве 29 ноября.
В ходе потасовки Кокляеву рассекли бровь. Это случилось после того, как Емельяненко кинул в оппонента кепку. "Хочу заметить, не я это начал! Острые козырьки!" – написал в комментарии под видео боец смешанных единоборств.
По данным СМИ, отношения между Емельяненко и Кокляевым сделались напряженными с тех пор, как пауэрлифтер, комментируя конфликт бойца MMA с Сергеем Харитоновым, заявил, что спортсмены развеяли миф о "тупых качках". Тогда Емельяненко ответил Кокляеву, и в результате между ними начался виртуальный поединок, окончившийся соглашением о реальном бое.
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