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15:44

Емельяненко раскаялся в неповиновении полицейским

происшествия

15:44

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко раскаялся в неповиновении сотрудникам полиции.

"Каюсь, был не прав… раскаиваюсь в содеянном", – заявил Емельяненко на заседании суда в Кисловодске, передает РИА Новости. Судье он заявил, что объясняет свое поведение "тем состоянием, в котором был".

В суде рассматривается административное дело по статье КоАП РФ "неповиновение сотруднику полиции", остальные материалы в инстанцию пока не поступили.

Инцидент произошел в пятницу, 1 марта, на улице Вокзальной в Кисловодске. В момент нарушения спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Задерживать нарушителя прибыли несколько патрульных автомобилей. После этого Емельяненко доставили в отдел полиции.

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Исполнительный директор промоутерской компании RCC Николай Клименко заявил, что следующий поединок Емельяненко на данный момент не отменен. Бой Емельяненко запланирован на 4 мая на турнире RCC 6 в Челябинске.

В 2015 году Емельяненко уже получил 4,5 года тюрьмы за избиение и изнасилование домработницы. Однако в ноябре 2016 года он досрочно вышел на свободу.

происшествия

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