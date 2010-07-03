Емельяненко раскаялся в неповиновении полицейским

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко раскаялся в неповиновении сотрудникам полиции.
"Каюсь, был не прав… раскаиваюсь в содеянном", – заявил Емельяненко на заседании суда в Кисловодске, передает РИА Новости. Судье он заявил, что объясняет свое поведение "тем состоянием, в котором был".
В суде рассматривается административное дело по статье КоАП РФ "неповиновение сотруднику полиции", остальные материалы в инстанцию пока не поступили.
Инцидент произошел в пятницу, 1 марта, на улице Вокзальной в Кисловодске. В момент нарушения спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Задерживать нарушителя прибыли несколько патрульных автомобилей. После этого Емельяненко доставили в отдел полиции.
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Исполнительный директор промоутерской компании RCC Николай Клименко заявил, что следующий поединок Емельяненко на данный момент не отменен. Бой Емельяненко запланирован на 4 мая на турнире RCC 6 в Челябинске.
В 2015 году Емельяненко уже получил 4,5 года тюрьмы за избиение и изнасилование домработницы. Однако в ноябре 2016 года он досрочно вышел на свободу.
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