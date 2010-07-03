Емельяненко обжаловал решение суда о штрафе и лишении водительских прав

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обжаловал решение мирового суда в Кисловодске о штрафе и лишении водительских прав, передает РИА Новости.

"В четверг поступила апелляционная жалоба на решение суда. В пятницу в течение дня она будет отправлена для рассмотрения в вышестоящую инстанцию – Кисловодский городской суд", – сообщили агентству в суде.

Емельяненко задержали в Кисловодске 1 марта после ДТП. Боец находился в нетрезвом состоянии и отказался предъявить документы на автомобиль сотрудникам полиции.

После этого он стал нецензурно выражаться в адрес инспекторов и угрожать расправой, а затем начал движение на автомобиле по тротуару и попытался скрыться.

В итоге машина нарушителя была блокирована, а сам он задержан. 2 марта Кисловодский городской суд отправил Емельяненко под арест, а 7 марта постановил лишить бойца водительских прав на полтора года и оштрафовать на 30 тысяч рублей.

12 марта Емельяненко покинул ставропольский СИЗО после 10 суток административного ареста.

Из-за задержания бой с участием Емельяненко в Челябинске против бразильца Вагнера Прадо 4 мая был отменен.