Емельяненко обжаловал решение суда о штрафе и лишении водительских прав

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обжаловал решение мирового суда в Кисловодске о штрафе и лишении водительских прав, передает РИА Новости.
"В четверг поступила апелляционная жалоба на решение суда. В пятницу в течение дня она будет отправлена для рассмотрения в вышестоящую инстанцию – Кисловодский городской суд", – сообщили агентству в суде.
Емельяненко задержали в Кисловодске 1 марта после ДТП. Боец находился в нетрезвом состоянии и отказался предъявить документы на автомобиль сотрудникам полиции.
После этого он стал нецензурно выражаться в адрес инспекторов и угрожать расправой, а затем начал движение на автомобиле по тротуару и попытался скрыться.
В итоге машина нарушителя была блокирована, а сам он задержан. 2 марта Кисловодский городской суд отправил Емельяненко под арест, а 7 марта постановил лишить бойца водительских прав на полтора года и оштрафовать на 30 тысяч рублей.
12 марта Емельяненко покинул ставропольский СИЗО после 10 суток административного ареста.
Из-за задержания бой с участием Емельяненко в Челябинске против бразильца Вагнера Прадо 4 мая был отменен.
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