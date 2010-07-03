Суд арестовал Александра Емельяненко на 10 суток

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Кисловодский городской суд арестовал на 10 суток бойца ММА Александра Емельяненко по административному делу за неповиновение полицейским.

"Вину признал, в содеянном раскаялся и принес извинения. Вина Емельяненко является доказанной… Признать Емельяненко виновным и назначить ему административный арест на 10 суток, начало срока исчисляется с 1 марта", – цитирует РИА Новости судью.

В Кисловодск боец приехал несколько дней назад, чтобы "тренироваться, подготовиться завоевывать для России великие победы на международных спортивных аренах". Также Емельяненко извинился перед полицейскими: "приношу свои извинения, прошу не таить на меня обиду".

Инцидент произошел в пятницу, 1 марта, на улице Вокзальной в Кисловодске. В момент нарушения спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Задерживать нарушителя прибыли несколько патрульных автомобилей. Боец сопротивлялся и пытался скрыться от правоохранителей по тротуару. После этого Емельяненко доставили в отдел полиции.

На бойца составлены административные материалы по статье 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) и статье 12.26 (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) КоАП РФ.

Емельяненко признался, что сел пьяным за руль

В 2015 году Емельяненко уже получил 4,5 года тюрьмы за избиение и изнасилование домработницы. Однако в ноябре 2016 года он досрочно вышел на свободу.