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02:23

Александр Емельяненко покинул СИЗО после 10 суток ареста

происшествия спорт

02:23

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Фото: ТАСС/Александр Погожев

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко покинул ставропольский СИЗО после 10 суток административного ареста за неповиновение полиции, передает ТАСС.

Емельяненко был задержан в Кисловодске 1 марта после ДТП. Боец находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался предъявить документы на машину сотрудникам полиции.

После этого он стал выражаться нецензурной бранью в адрес инспекторов и угрожать расправой, а затем начал движение на автомобиле по тротуару и попытался скрыться.

В итоге машина нарушителя была блокирована, а сам он задержан. 2 марта Кисловодский городской суд отправил Емельяненко под арест, а 7 марта постановил лишить бойца водительских прав на полтора года и оштрафовать на 30 тысяч рублей.

Из-за задержания бой с участием Емельяненко в Челябинске против бразильца Вагнера Прадо 4 мая был отменен.

Александра Емельяненко лишили водительских прав

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