Емельяненко лишили водительских прав на полтора года

Фото: ТАСС/Александр Погожев

Мировой суд в Кисловодске постановил взыскать с Александра Емельяненко 30 тысяч рублей и лишить водительских прав на полтора года, сообщает ТАСС.

Суд признал бойца смешанных единоборств (ММА), отказавшегося проходить медицинское освидетельствование после ДТП, виновным в совершении административного правонарушения.

Емельяненко вину не признал. По словам спортсмена, его не уведомили о составлении протокола, видеофиксации и других процессуальных моментах.

1 марта Емельяненко задержали в Кисловодске после ДТП на Вокзальной улице. В момент нарушения спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задерживать нарушителя прибыли несколько патрульных автомобилей. Боец сопротивлялся и пытался скрыться от правоохранителей. 2 марта суд арестовал Емельяненко на 10 суток за неповиновение полицейским.