В МВД опровергли увольнение полицейских, задержавших Емельяненко

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В МВД опровергли информацию, что правоохранители, задержавшие бойца смешанного стиля Александра Емельяненко в Кисловодске, будут наказаны или уволены.

"Сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел в пятницу, 1 марта, на улице Вокзальной в Кисловодске. В момент нарушения спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Задерживать нарушителя прибыли несколько патрульных автомобилей. Боец сопротивлялся и пытался скрыться от правоохранителей по тротуару. После этого Емельяненко доставили в отдел полиции.

В субботу, 2 марта, Кисловодский городской суд арестовал Емельяненко на 10 суток по административному делу за неповиновение полицейским. Адвокаты заявили, что намерены обжаловать это решение.