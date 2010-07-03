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Москва 24

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Происшествия

03:11

Пятерых руферов ошрафуют после конфликта с охранниками "Москва-Сити"

происшествия город

Фото: Скриншот из видео телеканала Москва 24

В отношении пятерых участников конфликта с охранниками башни "Империя" в "Москва-Сити" составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

Против шестого руфера, который стал участником драки, возбуждено уголовное дело, сообщила Агентству "Москва" официальный представитель МВД Ирина Волк.

Было установлено, что неизвестные пытались вскрыть дверь на крышу здания для проведения фотосессии. Затем они оказали сопротивление сотрудникам охраны.

По словам Волк, виновники инцидента распылили газ из баллончика, в результате чего один из охранников получил химические ожоги лица.

Руферы подрались с охранниками башни "Империя" в "Москва-Сити"

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