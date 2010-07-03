Группу руферов задержали в Москве

Руферов задержали во время фотосессии на шпиле высотки в столице

Два десятка экстремалов пробрались на крышу знаменитой высотки на Котельнической набережной и устроили фотоссесию со звездой шпиля. Во время съемок нарушителей заметили сотрудники полиции – нескольких человек позднее удалось задержать, сообщает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, задержанные пытались отвлечь внимание правоохранителей, чтобы помочь остальным скрыться. Молодые люди дали объяснения. Проводится проверка.

В октябре 2018 года Мосгордума предложила ужесточить наказания для руферов и зацеперов. Штрафовать хотят минимум на тысячу рублей, если поймали впервые, и на 3-4 тысячи за повторное нарушение.