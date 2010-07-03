Пенсионерка полгода продавала героин, оставшийся после смерти сына-наркомана в Кемерове

06:43
Фото: depositphotos/belchonock
Пенсионерка после смерти сына-наркомана обнаружила банку с героином и в течение полугода продавала наркотик. Об этом информирует пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.
"Женщина на протяжении полугода продавала героин, оставшийся после смерти сына, страдавшего наркотической зависимостью. В результате оперативных мероприятий сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России задержали подозреваемую в незаконном распространении героина 79-летнюю пенсионерку, проживающую в частном секторе за Кемеровским железнодорожным вокзалом", – рассказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что в результате обыска в доме подозреваемой полицейским удалось найти 17 подготовленных к продаже свертков, в которых находился героином. В отношении женщины следовали транспортной полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".
"Следователи транспортной полиции собрали доказательства покушения на сбыт пенсионеркой 8 граммов героина", – отмечается в ведомстве.
В процессе судебных заседаний была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала вменяемость 79-летней пенсионерки.
"Заводский районный суд Кемерова учел полное признание подсудимой вины, пожилой возраст, состояние здоровья и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – резюмировали в пресс-службе.
Ранее более 600 граммов марихуаны изъяли на юге столицы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: