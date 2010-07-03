Пенсионерка полгода продавала героин, оставшийся после смерти сына-наркомана в Кемерове

Фото: depositphotos/belchonock

Пенсионерка после смерти сына-наркомана обнаружила банку с героином и в течение полугода продавала наркотик. Об этом информирует пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

"Женщина на протяжении полугода продавала героин, оставшийся после смерти сына, страдавшего наркотической зависимостью. В результате оперативных мероприятий сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России задержали подозреваемую в незаконном распространении героина 79-летнюю пенсионерку, проживающую в частном секторе за Кемеровским железнодорожным вокзалом", – рассказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что в результате обыска в доме подозреваемой полицейским удалось найти 17 подготовленных к продаже свертков, в которых находился героином. В отношении женщины следовали транспортной полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".

"Следователи транспортной полиции собрали доказательства покушения на сбыт пенсионеркой 8 граммов героина", – отмечается в ведомстве.

В процессе судебных заседаний была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала вменяемость 79-летней пенсионерки.

"Заводский районный суд Кемерова учел полное признание подсудимой вины, пожилой возраст, состояние здоровья и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее более 600 граммов марихуаны изъяли на юге столицы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.