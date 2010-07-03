В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

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К 10 января 2020 года в МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Об этом сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.
По его словам, этот вопрос уже прорабатывается согласно указу Владимира Путина. "Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена", – цитирует его ТАСС.
При этом Смуров не уточнил, будут ли увеличивать штат министерства внутренних дел для создания новых подразделений. Он добавил, что в будущем могут быть приняты поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков в Сети. Однако проработка этого вопроса требует более длительного времени, заключил он.
На территории Подмосковья недавно ликвидировали крупнейшую за последние несколько лет в России нарколабораторию. Там ежемесячно производилось около 1,5 тонны синтетических наркотиков. Установлено, что наркотики сбывали через интернет-магазин. Возбуждено уголовное дело о незаконных производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере.
Незаконное производство располагалось в Серпуховском районе. Производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около четырех гектаров. Изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, полторы тонны – в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов и различное лабораторное оборудование.
На месте задержаны трое граждан Украины, которые выполняли функции химиков-технологов и курьера-закладчика. Позже удалось задержать предполагаемого организатора противоправной деятельности.
"Московский патруль": полицейские обнаружили нарколабораторию в Подмосковье
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