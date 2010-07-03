В МВД сообщили о ликвидации крупнейшей за последние годы нарколаборатории

Крупнейшую нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

На территории Подмосковья ликвидировали крупнейшую за последние несколько лет в России нарколабораторию. Там ежемесячно производилось около 1,5 тонны синтетических наркотиков, сообщили ТАСС в МВД.

Незаконное производство располагалось в Серпуховском районе. Производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около 4 гектаров.

В двух помещениях находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в них смешивали ингредиенты, а затем полученные кристаллы высушивали и расфасовывали по мелким и крупным партиям.

Изъято более 100 килограмм наркотических средств в кристаллизованной форме, полторы тонны – в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограмм прекурсоров, семь химических реакторов и различное лабораторное оборудование.

На месте задержаны трое граждан Украины, которые выполняли функции химиков-технологов и курьера-закладчика. Позже удалось задержать предполагаемого организатора противоправной деятельности.

Установлено, что наркотики сбывали через интернет-магазин. Возбуждено уголовное дело о незаконных производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Полиция пресекла 18 поставок наркотиков в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Татарстан, Бурятию, Хабаровский и Приморский края. Также ликвидированы розничные сети сбыта запрещенных веществ в четырех регионах РФ.

Ранее ФСБ сообщила, что выявила в Подмосковье нарколабораторию, созданную гражданами РФ и Украины для продажи крупных партий наркотиков через интернет. Задержаны трое человек. Эта нарколаборатория находилась в другом районе области.