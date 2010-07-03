Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

07:17

Главная / Новости /

В МВД сообщили о ликвидации крупнейшей за последние годы нарколаборатории

Крупнейшую нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
происшествия

Крупнейшую нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

На территории Подмосковья ликвидировали крупнейшую за последние несколько лет в России нарколабораторию. Там ежемесячно производилось около 1,5 тонны синтетических наркотиков, сообщили ТАСС в МВД.

Незаконное производство располагалось в Серпуховском районе. Производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около 4 гектаров.

В двух помещениях находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в них смешивали ингредиенты, а затем полученные кристаллы высушивали и расфасовывали по мелким и крупным партиям.

Изъято более 100 килограмм наркотических средств в кристаллизованной форме, полторы тонны – в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограмм прекурсоров, семь химических реакторов и различное лабораторное оборудование.

На месте задержаны трое граждан Украины, которые выполняли функции химиков-технологов и курьера-закладчика. Позже удалось задержать предполагаемого организатора противоправной деятельности.

Установлено, что наркотики сбывали через интернет-магазин. Возбуждено уголовное дело о незаконных производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Полиция пресекла 18 поставок наркотиков в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Татарстан, Бурятию, Хабаровский и Приморский края. Также ликвидированы розничные сети сбыта запрещенных веществ в четырех регионах РФ.

Ранее ФСБ сообщила, что выявила в Подмосковье нарколабораторию, созданную гражданами РФ и Украины для продажи крупных партий наркотиков через интернет. Задержаны трое человек. Эта нарколаборатория находилась в другом районе области.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика