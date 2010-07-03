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Происшествия

16:54

Суд приговорил приезжего к 14 годам за попытку сбыта 40 кг гашиша

суды криминал происшествия

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Чертановский районный суд столицы приговорил к 14 годам исправительной колонии строгого режима 32-летнего приезжего за попытку сбыта почти 40 килограммов гашиша, сообщает Агентство "Москва".

Гражданина одной из стран СНГ Фарида Гафарова осудили по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Суд установил, что его сообщник, уголовное дело в отношении которого выделили в отдельное производство, незаконно приобрел у неустановленного лица гашиш и каннабис. Затем Гафаров доставил эти наркотики в места хранения для их сбыта.

Гафарова задержали 14 февраля в ходе оперативных мероприятий. В ходе обысков у него обнаружили и изъяли более 38,3 килограмма гашиша и более четырех килограммов каннабиса.

Ранее стало известно, что Щербинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело о контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Речь идет об объеме приблизительно 12 килограммов запрещенных веществ.

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