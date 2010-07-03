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Происшествия

15:28

Британского музыканта Пита Доэрти задержали из-за наркотиков

происшествия культура

Фото: ТАСС/АР/Francois Mori

Британский музыкант Пит Доэрти задержан в Париже за приобретение наркотиков. О происшествии сообщила газета Point.

По информации издания, полиция задержала Доэрти в ночь на пятницу в девятом округе Парижа. У музыканта при себе в момент задержания было два грамма кокаина и еще он был пьян.

Доэрти поместили под стражу за приобретение психотропных веществ.

В 2011 году суд Лондона приговорил Доэрти к шести месяцам тюрьмы за хранение кокаина.

Доэрти известен как гитарист и вокалист рок-группы The Libertines, которую он основал в 1997 году вместе со своим другом Карлом Баратом.

Пит Доэрти известен тем, что часто попадает в скандальные истории, связанные с наркотиками. Помимо музыки, он рисует автобиографичные картины своей кровью. Также музыканту посвящена детская книжка с иллюстрациями, по сюжету которой Доэрти играет на гитаре, носит шляпы, ест особые сладости и часто падает. Автор книги надеется, что история Доэрти послужит предупреждением для маленьких читателей.

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