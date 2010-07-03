Дело о сбыте 12 кг наркотиков рассмотрят в Москве

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Щербинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело о контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, обвиняемым проходит 30-летний житель столицы.

По версии следствия, он купил в другой стране автомобиль и приспособил его для перевозки наркотических средств. Установлено, что в 2018 году мужчина дважды перевез и сбыл более 12 килограммов запрещенных веществ.

6 ноябоя в Рязанской области 90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии признали виновным в незаконном хранении конопли в крупном размере.

Ученые пояснил, что несколько десятков лет назад действительно выращивал коноплю на участке, чтобы ловить рыбу. Мужчина смешивал измельченные конопляные семечки с геркулесовой кашей.