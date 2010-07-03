"Кот-наркокурьер" сбежал из зооуголка до суда

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Новомосковский суд продолжит рассматривать уголовное дело о доставке наркотиков в колонию с помощью кота. Однако сам кот успел исчезнуть.

Он сбежал из зооуголка, куда его передало следствие "на ответственное хранение". Утеря кота лишает защиту возможности провести следственный эксперимент. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на адвокатов, ответственных за хранение кота нужно наказать, а само дело должно быть закрыто.

Адвокат несколько дней назад поехал в зооуголок. Однако там сообщили, что кот сбежал еще зимой.

"Нам разрешили выпускать кота из клетки, потому что ему было холодно. Мы его выпускали. Но как-то раз к нам забежали чужие собаки, а собак он нереально боялся и убежал", – говорит сотрудница зооуголка на видео, которое записал адвокат Дмитрий Сотников.

Сотников собирался ходатайствовать о проведении следственного эксперимента. Он предлагал надеть на кота ошейник с грузом, равным весу наркотического вещества, и посмотреть, как кот будет себя вести. Затем он предлагал перебросить кота через забор с колючей проволокой и посмотреть, пойдет ли он дальше к месту назначения.

По словам адвоката, сам факт наличия кота был очень важен для линии защиты по делу Эдуарда Долгинцева. Адвокатам нужно было "установить, насколько такое орудие, как кот, годно для совершения указанного преступления".

