МИД РФ предупредил о попытках использовать россиян как наркокурьеров

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Россиян все чаще пытаются вербовать в качестве наркокурьеров через соцсети и мессенджеры. Об этом сказано в предупреждении консульского департамента МИД РФ.

"Фиксируются попытки со стороны транснациональных наркосиндикатов завербовать граждан РФ и использовать их в качестве слепых мулов – наркокурьеров", – подчеркнули в ведомстве. По данным МИД, для вербовки применяют "самые изощренные схемы воздействия", включая запугивание и шантаж. Во многих случаях наркокурьеров набирают через социальные сети и мессенджеры, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, участились случаи задержания россиян за рубежом по подозрению в транспортировке наркотиков, В связи с этим МИД призвал "проявлять здоровую подозрительность" и не принимать для доставки какие-либо посылки, сумки или чемоданы. "Именно к этой тактике часто прибегают наркодилеры для использования российских граждан в целях контрабанды запрещенных наркотиков" – пояснили представители ведомства.

Самым опасным направлением с точки зрения использования наркокурьеров в МИД назвали маршрут из Южной Америки в Юго-Восточную Азию. Как напомнили сотрудники ведомства, на Ближнем Востоке, в Китае и Юго-Восточной Азии наркокурьерам может грозить очень суровое наказание – вплоть до пожизненного заключения и смертной казни. "Возможности для защиты их прав в подобных ситуациях по очевидным причинам весьма ограничены", – подчеркнули сотрудники консульского департамента МИД.

В феврале 2019 года МВД зафиксировало рост поставок наркотиков по почте. По данным полиции, основная масса запрещенных препаратов поступает в страну из-за границы. По почте наркодилеры отправляют не только сами наркотики, но и их составляющие, отметили в МВД.