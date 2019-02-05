МВД зафиксировало рост поставок наркотиков по почте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дмитрий Феоктистов

В России выросло число поставок наркотиков через почту. По данным МВД, основная масса запрещенных препаратов поступает в страну из-за границы. Об этом сообщил начальник управления межведомственного взаимодействия главка по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Виталий Хмельницкий.

"Основная масса изымаемых высокоактивных и опасных наркотиков поступает в Россию из-за рубежа. В последнее время значительно выросла доля использования каналов почтовой и курьерской связи, служб экспресс-доставки", – сказал он, передает РИА Новости.

Хмельницкий рассказал, что через почту наркодилеры отправляют не только наркотики, но и их составляющие.

Ранее сообщалось, что для владельцев сайтов хотят увеличить штрафы за пропаганду наркотиков. Интернет считают самой востребованной площадкой среди наркодилеров. Фото или тексты, которые они постят в соцсетях, по сути реклама запрещенных веществ.

Сейчас, если докажут, что это реальная пропаганда, оштрафуют до пяти тысяч рублей, а юрлиц – до миллиона. На сколько именно хотят увеличить эти суммы, пока не сообщается.