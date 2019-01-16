Как заманивают подростков в нелегальный оборот наркотиков

Каждый родитель, у кого есть ребенок-школьник или студент, начинающий искать первую работу, должен это знать. Все больше объявлений в Сети предлагают подросткам легкие и быстрые деньги за то, чтобы "просто прогуливаться по московским дворам". На самом деле таким образом молодых людей втягивают в нелегальный оборот наркотиков, заставляя закладывать пакетики с токсическими веществами на территории города. Корреспондент портала Москва 24 экспериментальным путем выяснил, как молодежь заманивают в наркокурьеры и что делать, чтобы обезопасить их от этой беды.

А вы знаете, где подрабатывают ваши дети?

Наткнулась я тут в интернете на пост, где мама в слезах рассказывала, как ее 18-летнюю дочь чуть не наняли в наркокурьеры. Девушка захотела почувствовать себя независимой и начать самостоятельно зарабатывать деньги. Работу она нашла в соцсети на удивление быстро, и побежала рассказывать маме об удачно подвернувшемся шансе. Еще бы! Вчерашняя школьница уже могла заработать от 50 до 80 тысяч в месяц за то, чтобы перемещать по городу какие-то маленькие посылки. Все просто: в одном месте пакетик забираешь, в другом – прячешь, присылаешь фото и готово! Положи денежки в карман.

Конечно, о том, что эти посылки могут оказаться наркотиками или другими токсическими веществами, у девушки не было и мысли. Она всего лишь увидела в Сети объявление о работе, где было "что-то связано с фотографией", а она ведь умеет фотографировать, и деньги хорошие за это предлагают. Если бы мама вовремя не остановила дочь, неизвестно, чем бы это могло закончиться. А ведь могло – и лишением свободы...

Устроиться на работу за 10 минут

Я решила проверить, действительно ли так легко вовлекают молодежь в сеть наркокурьеров и что требуют от человека, выполняющего роль закладчика.

Во-первых, найти подобные предложения о работе оказалось очень легко – стоит зайти в соцсетях в любую группу, обещающую быстрый заработок для подростков и студентов. И на первой же странице вы обнаружите много объявлений с перспективой получить хорошие деньги в короткий срок. Обычно они пестрят фразами: "ты вряд ли откажешься от такого предложения", "это шанс изменить свою жизнь", "ты нигде больше не получишь такие деньги". В общем все, давящее на самолюбие и стимулирующее к быстрому принятию решения.





Фото: скриншот из соцсети

Фото: скриншот из соцсети

Прикинувшись студенткой (пришлось даже допустить некоторые ошибки в грамматике, чтобы это выглядело правдоподобно), я написала одному из потенциальных работодателей в Messenger. Первым вопросом было: "Укажи город и возраст". "Москва, 21", – ответила я.

Все, больше никаких деталей не требовалось. Далее последовало сообщение с описанием работы, суммой оклада и порядком выплат. Работодатель честно признавался, что ему нужен закладчик курительных смесей. Суть состояла в следующем: в условленном месте оператор оставляет описание "клада", который необходимо забрать, а закладчик его находит и перепрятывает в новое место в другом районе. При этом сначала нужно пройти инструктаж с куратором на тему "как и где правильно прятать заначки". Также вы строго проговариваете с оператором время работы и получаете рекомендации, в какие часы и где благоприятнее выходить на дело.

За каждую закладку мне обещали по 300 рублей, при этом в день нужно было проходить от 20 адресов. По словам работодателя, это "где-то часик походить, погулять", то есть за неделю можно легко заработать 30-40 тысяч рублей. Деньги переводятся посредством электронного кошелька каждый понедельник, обещают перечислять без задержек. На мой вопрос, насколько это безопасно, получаю ответ, что общение происходит в строго защищенных каналах связи, никаких личных встреч и передач из рук в руки.

Фото: скриншот из мессенджера

В завершение диалога я спрашиваю у работодателя, когда можно начинать. "Если у вас есть минут десять, то хоть сейчас (улыбочка)", – отвечает он.

Клиент думает. Работодатель счастлив, что поймал очередную рыбку. Вот так за десять минут можно заманить студента в сеть, связанную с незаконным оборотом наркотиков, всего лишь пообещав быстрый и легкий доход за "игру в прятки".

Чем это может грозить

В таких случаях вступает в силу статья 228 УК РФ "О незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов". Адвокат и старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов отмечает, что в зависимости от объема и конкретного вещества можно понести разные наказания. "Минимальные санкции по первой части статьи – это штраф до 40 тысяч рублей, максимальные по ней же – лишение свободы до трех лет. Вторая и третья части – это уже лишение свободы до 10 лет за деяния, совершенные в крупном размере, и от 10 до 15-ти лет – в особо крупном размере", – говорит адвокат.

УК РФ Статья 228.1. "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

По словам Некрасова, таких преступлений сейчас очень много, и во всем мире это именно молодая преступность. Тем не менее расследуются они довольно быстро, а дальше – наказание. Как минимум условное, но часто и колония. Так, уже в возрасте 16-18 лет люди получают судимость и ломают свою судьбу, и никакие родительские слезы и попытки смягчить наказание тут не помогут. Если речь идет об особо крупных размерах, то наказание будет еще серьезнее. При таком раскладе можно отбыть в колонию на много лет.

Адвокат признается, что в основном ребята, которые этим занимаются, все прекрасно понимают. Конечно, защитники могут использовать ходы, когда говорят, что обвиняемые не ведали, что творили. Но если у человека нет ментальных отклонений, то он, разумеется, понимает, что этот коробок или сверток он прячет не просто так, и что там, вероятнее всего, не конфеты.

Как обезопасить себя или своего ребенка

По сути, в такой схеме использования третьего человека в звене нет ничего нового. Вспомним подобный сценарий с перевозкой, который работает уже очень давно. Когда ты едешь куда-то на поезде, машине или самолете, тебя просят захватить пакет и передать третьему лицу. Пакет, естественно, запечатан, что внутри – ты не знаешь. Судебная практика показывает, что таким образом подставить могут как совершенно неизвестные вам люди, так и хорошо знакомые.

Для того, чтобы не попасться на эту удочку и не стать соучастником, помните: не нужно пытаться заработать деньги "левыми" путями, без договора, налогов и других официальных атрибутов. Любая нелегальная схема заработка – прямой путь к столкновению с законом.

Второй важный момент: у любого действия должен быть смысл. Если вы не очень представляете, зачем это делаете и с какой целью, не нужно за это браться. Если вас просят спрятать какую-то вещь, можно задаться вопросом и адресовать его тому, кто вас просит: "А почему эту вещь надо прятать? Что это за вещь и не несет ли она вреда?"

Если вы являетесь родителем школьника или студента, сядьте и поговорите с ним на эту тему прямо сейчас. Обсудите, какие опасности могут подстерегать его в Сети и на какие предложения быстрого заработка не стоит откликаться. Обращайте внимание на детали: вдруг у подростка появились свои деньги, новая одежда или гаджеты, купленные не вами. Поинтересуйтесь, откуда они и как приобретены? Также можно изучить раздел "Это должен знать каждый" на сайте МВД РФ, где много полезной информации о причинах, по которым ребенок начинает принимать наркотики, как это распознать и что делать, чтобы это предотвратить.

МВД не спит

Сегодня интернет является одной из самых востребованных площадок для наркодилеров. Но если удается доказать, что фото или пост в соцсетях является пропагандой запрещенных веществ, человека штрафуют на сумму до пяти тысяч рублей, юрлицо – до миллиона рублей. Недавно МВД выступило с предложением увеличить размер штрафов, на сколько именно – пока неизвестно.

Среди последних успешных операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков – ликвидация нарколаборатории и канала сбыта синтетических наркотиков в декабре прошлого года. Их в особо крупном размере сбывали через интернет.

Другая преступная банда задержана на прошлой неделе в московском лесу. За 40 килограммов наркотиков им грозит серьезный срок, сейчас идет расследование. И еще одну пару контрабандистов на днях отправили в колонию за то, что те пытались сбыть один килограмм кокаина. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а женщину – к трем годам и восьми месяцам в колонии общего режима.

Если в интернете вы столкнулись с ресурсом, пропагандирующим наркотики или имеющим к этому отношение, необходимо сообщить в Роскомнадзор. Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте. Также можно обратиться с заявлением, жалобой или предложением в любой территориальный орган МВД.