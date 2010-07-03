Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:43

В инвалидной коляске 81-летней старушки нашли 3 кг кокаина

происшествия

Фото: Cortesía Policía Antioquia

В международном аэропорту колумбийского города Рионегро полицейские задержали пожилую женщину, перевозившую в своей инвалидной коляске почти три килограмма кокаина. Об этом сообщает газета El Universo.

По информации полиции, 81-летняя женщина планировала улететь в Мадрид, где у нее есть родственники. Однако во время досмотра сотрудники полиции обратили внимание на свежий слой краски на инвалидной коляске, попросили женщину пересесть на стул, а коляску отправили на дополнительную проверку.

Позднее выяснилось, что внутри металлической конструкции находилось почти три килограмма кокаина. По мнению полицейских, женщина стала жертвой бандитов, которые без ее ведома спрятали наркотики в коляске. С начала года это уже третий случай, когда наркотики пытались провезти на территорию аэропорта в инвалидной коляске.

Накануне в Москве полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт около 1,5 килограмма наркотических средств. Установлено, что наркотики предназначались для дальнейшего сбыта.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика