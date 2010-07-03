В инвалидной коляске 81-летней старушки нашли 3 кг кокаина

Фото: Cortesía Policía Antioquia

В международном аэропорту колумбийского города Рионегро полицейские задержали пожилую женщину, перевозившую в своей инвалидной коляске почти три килограмма кокаина. Об этом сообщает газета El Universo.

По информации полиции, 81-летняя женщина планировала улететь в Мадрид, где у нее есть родственники. Однако во время досмотра сотрудники полиции обратили внимание на свежий слой краски на инвалидной коляске, попросили женщину пересесть на стул, а коляску отправили на дополнительную проверку.

Позднее выяснилось, что внутри металлической конструкции находилось почти три килограмма кокаина. По мнению полицейских, женщина стала жертвой бандитов, которые без ее ведома спрятали наркотики в коляске. С начала года это уже третий случай, когда наркотики пытались провезти на территорию аэропорта в инвалидной коляске.

Накануне в Москве полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт около 1,5 килограмма наркотических средств. Установлено, что наркотики предназначались для дальнейшего сбыта.

