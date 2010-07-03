Профессора осудили условно за прикорм рыбы коноплей

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Рязанской области 90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии признали виновным в незаконном хранении конопли в крупном размере. Об этом сообщает сайт Сараевского районного суда.

Пенсионер сам выращивал коноплю на своем участке, а также приобретал и хранил ее. Суд приговорил профессора к трем годам и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Отмечается, что подсудимый полностью признал вину. Мужчина пояснил, что несколько десятков лет назад действительно выращивал коноплю у себя на участке, чтобы ловить на нее рыбу. Мужчина смешивал измельченные конопляные семечки с геркулесовой кашей. В качестве наркотика мужчина коноплю не употреблял.

Из-за признания вины суд смягчил наказание. Также был учтен престарелый возраст мужчины и то, что он является инвалидом первой группы.

Также уточняется, что профессор является почетным работником высшего профессионального образования России и что он был награжден за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что трехметровую коноплю из Мордовии привезли в Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород". Она стала частью экспозиции ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства "Краски осени".

