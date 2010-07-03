В "Аптекарский огород" привезут трехметровую коноплю

Фото: hortus.ru

Живую трехметровую коноплю из Мордовии привезут к 7 сентября в Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород". Она будет частью экспозиции ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства "Краски осени". Об этом сообщила PR-директор "Аптекарского огорода" Ольга Архипова в Facebook.

Главной темой фестиваля станут культуры допетровской Руси, а одним из видов культивирования в те времена была конопля: из нее плели канаты, веревки, шили одежду.

Коноплю привезут из Мордовии. Ее выращивают на площади 700 гектаров. На выставке посетителям покажут исходное волокно, сделанные из него веревки, канаты.

Также гости смогут попробовать полезное конопляное масло и десерты из конопляной муки. На выставке запланированы мастер-классы и лекции.

Отмечается, что на фестиваль привезут промысловые водоросли с Белого моря, в том числе ламинарию, из которой делают морскую капусту.

На выставке можно будет попробовать несколько сортов меда, в том числе и собранного в "Аптекарском огороде".

Отдельная экспозиция будет посвящена волокнистым растениям из других стран: кокосовая пальма, кокосовое волокно, хлопчатник, манильский текстильный банан, драконовое дерево с "кровавым" соком и многим другим.

Фестиваль "Краски осени" будет проходить до 13 октября.

Ранее стало известно, что в "Аптекарском огороде" впервые расцвела редкая "аристолохия гигантская", которая имеет запах гнилого мяса.

