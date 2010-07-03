"Аристолохия гигантская" впервые расцвела в "Аптекарском огороде"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" впервые расцвела редкая "аристолохия гигантская", которая имеет запах гнилого мяса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря сада Ольгу Архипову.
"Редкая "аристолохия гигантская", или "кирказон гигантский", впервые расцвела в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" – посетители могут увидеть растение с запахом гнилого мяса за гуавой в Викторной оранжерее с самыми большими кувшинками в мире", – сказала Архипова.
По ее словам, семена растения привезли из Коста-Рики. В природе "аристолохия гигантская" растет в тропических лесах у ручьев и может цвести и плодоносить круглый год.
Архипова рассказала, что цветок является некой ловушкой, откуда не может выбраться насекомое до опыления. Муха попадает по трубке в мешочек, в котором находятся репродуктивные органы растения.
"Назад насекомому не дают выбраться особые волоски – трихомы, косо покрывающие мешочек. Пыльца, которую муха принесла с других цветков, опыляет цветок. Затем созревает пыльца самого цветка и высыпается на насекомое", – рассказала пресс-секретарь сада.
После этого, по словам Архиповой, цветок увядает и дает мухе возможность выбраться на свободу.
Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" открылась первая в Москве площадка экорециклинга, где готовят органические удобрения для сада. По вторникам и субботам главный садовник будет рассказывать и показывать, как перерабатывать экоотходы, поделится своими проверенными рецептами. В Ботаническом саду уже давно превращают в компост опавшие листья, скошенную траву, сорняки и биомассу из пруда и других водоемов.
Несколько дней назад из "Аптекарского огорода" украли ценную пихту, которую привезли из экспедиции на Сахалин. Дерево посадили на территории Дальневосточного сада. Там находятся искусственные холмы с "горными тропами", каменный грот, водоем с заросшими берегами, ручьем и мостиками.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: