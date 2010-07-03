"Аристолохия гигантская" впервые расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" впервые расцвела редкая "аристолохия гигантская", которая имеет запах гнилого мяса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря сада Ольгу Архипову.

"Редкая "аристолохия гигантская", или "кирказон гигантский", впервые расцвела в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" – посетители могут увидеть растение с запахом гнилого мяса за гуавой в Викторной оранжерее с самыми большими кувшинками в мире", – сказала Архипова.



По ее словам, семена растения привезли из Коста-Рики. В природе "аристолохия гигантская" растет в тропических лесах у ручьев и может цвести и плодоносить круглый год.

Архипова рассказала, что цветок является некой ловушкой, откуда не может выбраться насекомое до опыления. Муха попадает по трубке в мешочек, в котором находятся репродуктивные органы растения.

"Назад насекомому не дают выбраться особые волоски – трихомы, косо покрывающие мешочек. Пыльца, которую муха принесла с других цветков, опыляет цветок. Затем созревает пыльца самого цветка и высыпается на насекомое", – рассказала пресс-секретарь сада.

После этого, по словам Архиповой, цветок увядает и дает мухе возможность выбраться на свободу.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" открылась первая в Москве площадка экорециклинга, где готовят органические удобрения для сада. По вторникам и субботам главный садовник будет рассказывать и показывать, как перерабатывать экоотходы, поделится своими проверенными рецептами. В Ботаническом саду уже давно превращают в компост опавшие листья, скошенную траву, сорняки и биомассу из пруда и других водоемов.

Несколько дней назад из "Аптекарского огорода" украли ценную пихту, которую привезли из экспедиции на Сахалин. Дерево посадили на территории Дальневосточного сада. Там находятся искусственные холмы с "горными тропами", каменный грот, водоем с заросшими берегами, ручьем и мостиками.

