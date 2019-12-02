Редкую подземную орхидею нашли в Подмосковье

14:05
14:05
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Фото: mep.mosreg.ru
Редкую орхидею обнаружили на территории заказника "Журавлиная родина" в Подмосковье. До сих пор это растение замечали в регионе всего три раза, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
Как пояснили в ведомстве, речь идет о надбороднике безлистном, который относится к группе орхидных. В Подмосковье его впервые зафиксировали в конце XIX века. Особенность растения в том, что до начала цветения в июне–июле орхидея ведет подземный образ жизни. Она может скрываться от глаз годами, но при благоприятных обстоятельствах "выбирается из-под земли и красиво зацветает", рассказали сотрудники ведомства.
По словам специалистов, надбородник безлистный лишен хлорофилла. По этой причине в его окраске нет зеленого цвета, а питательные вещества он получает от грибов-симбионтов. "Грибной мицелий прорастает в корневище цветка-паразита и питает его", – сказано в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, редкое растение непросто заметить из-за скромных размеров – 10–15 сантиметров. "Цветки надбородника издают слабый запах ванилина, так как ваниль, из которой ранее получали эту пряность, относится к тому же самому семейству орхидных, что и сам надбородник", – подчеркнули сотрудники Минэкологии Подмосковья.
Надбородник занесен в Красную книгу России, причем на этот раз его обнаружили по соседству с крупнейшей в Подмосковье популяцией еще одной краснокнижной орхидеи – венерина башмачка. Специалисты не исключили, что в заповеднике "Журавлиная родина" могут найти и другие редкие виды лесных орхидей.
В апреле на ВДНХ разработали календарь-путеводитель по растениям, которые растут на территории выставочного комплекса. В календаре шесть разделов: "Центральная аллея", "Ландшафтный парк", "Парк ремесел", "Парк знаний", "ВДНХ Экспо" и "Парк будущего". Он содержит информацию более чем о 50 редких растениях, о месте их высадки и периоде цветения. В их числе – абрикос маньчжурский, маакия амурская, уксусное дерево и магнолия огуречная.
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